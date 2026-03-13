Incendio nella notte a Grumello del Monte | distrutto edificio di tre piani 8 evacuati

Nella notte un incendio ha interessato un edificio di tre piani a Grumello del Monte, causando danni strutturali significativi. Otto persone sono state evacuate in via precauzionale mentre i vigili del fuoco intervenivano per spegnere le fiamme. L’edificio è stato completamente distrutto dal rogo e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Un violento incendio è divampato nella notte in un edificio residenziale di tre piani a Grumello del Monte. Allertata alle 2:39, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo ha immediatamente attivato le procedure di soccorso inviando sul posto sei squadre con altrettanti mezzi di intervento tra cui autopompe, autobotti e autoscala partite dalla stessa sede centrale del Comando e dai distaccamenti volontari di Romano di Lombardia e Palazzolo sull'Oglio. Nonostante l'incendio si sia propagato molto rapidamente all'interno dell'edificio, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi tutti gli occupanti sono stati tratti in salvo prima che riportassero gravi conseguenze.