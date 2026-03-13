Grumello | incendio distrugge edificio 8 evacuati

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, un incendio ha devastato un edificio residenziale a Grumello del Monte. Otto persone sono state evacuate in via precauzionale mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. L’incendio ha causato danni significativi alla struttura, che è stata completamente distrutta. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Nella notte tra il venerdì 13 marzo 2026 e la mattina seguente, un violento incendio ha distrutto un edificio residenziale a Grumello del Monte. L'allarme è scattato alle 2:39, con otto persone evacuate e portate in ospedale per inalazione di fumo. L'edificio di tre piani è stato completamente compromesso dalle fiamme, richiedendo l'intervento massiccio dei Vigili del Fuoco di Bergamo e dei distaccamenti volontari delle zone limitrofe. Sebbene tutti gli occupanti siano stati tratti in salvo prima che subissero danni gravi, le operazioni di spegnimento continuano ancora per diverse ore a causa della natura dei materiali coinvolti.