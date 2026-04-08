Incendio in centro a Milano fiamme dal forno devastano un appartamento | un ferito

Nella zona centrale di Milano un incendio si è sviluppato in un appartamento, originato da un forno. Le fiamme e il fumo hanno invaso l’abitazione, causando danni e portando a un intervento di emergenza da parte dei vigili del fuoco. Una persona è rimasta ferita e è stata trasportata d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso. La chiamata ai servizi di emergenza è stata effettuata poco dopo l’insorgere del rogo.

Il fumo e le fiamme, poi la chiamata al 112, l’intervento dei pompieri e la corsa al pronto soccorso in ambulanza.Un uomo di 57 anni è rimasto leggermente intossicato in seguito a un incendio divampato all’interno della cucina del proprio appartamento, in un palazzo al civico 14 di Corso di Porta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Incendio a Milano, fiamme devastano un appartamento Leggi anche: Incendio alle porte di Milano, fiamme devastano un appartamento: evacuato tutto il palazzo Incendio in un palazzo di 7 piani a Milano, morta una donna Temi più discussi: Incendio in centro a Milano, fiamme (dal forno) devastano un appartamento: un ferito; Un incendio divora il tetto di un edificio in centro a Brescia; Incendio a Valco San Paolo: fiamme nel canneto a ridosso del centro sportivo; Evacuato palazzo in centro a Padova per l'incendio del contatore. Incendio in centro a Milano, fiamme (dal forno) devastano un appartamento: un feritoÈ successo in un palazzo di sei piani al civico 14 di Corso di Porta Nuova nella notte tra martedì e mercoledì 8 aprile ... milanotoday.it Incendio in pieno centro a Sacile: negozio evacuato, donna ustionataIncendio al Salmoiraghi & Viganò di Sacile: una donna ustionata, intervento rapido dei Vigili del fuoco in centro. nordest24.it POMPEI (NA) – INCENDIO TRA SERRE E DEPOSITO DI ELETTRODOMESTICI Dalla mattinata odierna, due squadre dei Vigili del Fuoco di Napoli, provenienti dai distaccamenti di Castellammare e Torre del Greco, sono impegnate in un intervento a Po - facebook.com facebook Boschi in cenere, case al buio e paura: viaggio nell'incendio che sta divorando l'Alto Reno | FOTO e VIDEO x.com