Poviglio incendio in casa | corto circuito residente in salvo e indagini in corso Danni a mobilio e libri

Un incendio scoppiato a Poviglio, causato probabilmente da un corto circuito, ha messo in fuga un residente che è riuscito a mettersi in salvo. L’incendio ha danneggiato mobili e una vasta collezione di libri nell’appartamento di via Piccola.

Fiamme a Poviglio: Corto Circuito in Casa, Residente Evacuata in Sicurezza. Un incendio di origine probabilmente elettrica ha danneggiato un'abitazione in via Piccola a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio 2026. Una residente, accortasi del fumo, ha dato l'allarme, permettendo un intervento tempestivo dei vigili del fuoco che hanno evitato conseguenze più gravi, sebbene l'incendio abbia causato danni a mobilio e libri. Le cause precise sono ancora al vaglio degli esperti, ma l'ipotesi più accreditata è un guasto all'impianto elettrico. Allarme e Intervento Rapido.