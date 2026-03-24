Case popolari nel modenese 3400 famiglie in attesa di casa Dati allarmanti

Nel modenese, circa 3.400 famiglie sono in attesa di un'abitazione popolare. La situazione riguarda l'Edilizia Residenziale Pubblica nella regione, con numeri che vengono definiti come allarmanti. La lista delle richieste si allunga e la domanda di case sociali continua a crescere, evidenziando un problema che interessa molte famiglie e richiede interventi specifici.

Pulitanò e Arletti (FdI) attaccano la Regione sul tema degli Erp: "Le politiche abitative della sinistra sono fallimentari" L'Edilizia Residenziale Pubblica, in Emilia-Romagna e nello specifico nella provincia di Modena, presenta "numeri allarmanti". Il quadro è stato presentato da Fratelli d'Italia oggi nel palazzo della Regione a Bologna nel corso di una conferenza stampa. Dai numeri riferiti da FdI, che sul tema ha fatto un accesso agli atti in Regione, emerge che, "nonostante i grandi sforzi del Governo Meloni in Emilia-Romagna vi è una vera e propria emergenza abitativa in Emilia-Romagna". Per quanto riguarda la provincia di Modena, il dato più rilevante è quello delle oltre 3. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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