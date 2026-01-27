Incendio divampa in un garage Famiglia si ritrova senza casa

Un incendio scoppiato in un garage di via Cardinal Testa al civico 6 ha causato l’evacuazione di una famiglia, lasciandola senza casa. L’incendio si è sviluppato domenica sera intorno alle 22, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno valutando i danni subiti dalla proprietà.

Notte di lavoro quella tra domenica e ieri a causa di un incendio scoppiato in via Cardinal Testa al civico 6 dove, domenica sera intorno alle 22, si è sprigionato un rogo partito da un garage. Dopo l'allarme al 112 sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, oltre al funzionario da Bergamo, le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Treviglio. Una famiglia è rimasta senza casa. Sul posto anche il sindaco Osvaldo Palazzini. Le cause dell' incendio non sono ancora state chiarite: dalle prime informazioni all'origine potrebbe esserci un cortocircuito. Le fiamme sono divampate nella porzione di corte in cui ci sono solo i garage – quattro – contenenti utensili, mobili e altri vari oggetti.

