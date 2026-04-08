Un incendio boschivo si è sviluppato nella zona di Patigno, nel Comune di Zeri, in provincia di Massa-Carrara. Sul posto sono intervenuti i mezzi del sistema antincendio boschivo regionale per cercare di contenere le fiamme e limitare i danni all’area colpita. La situazione è in evoluzione e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione. Non sono ancora state divulgate informazioni sulle cause dell’incendio.

ZERI – Un incendio boschivo è in corso in località Patigno, nel Comune di Zeri, in provincia di Massa-Carrara. Le fiamme, che si estendono su un fronte di circa 300 metri, stanno interessando un’area mista composta da prato e pascolo e una zona boscata caratterizzata da ceduo e conifere sparse. La Sala operativa regionale si è attivata tempestivamente per invio in forze del dispositivo di spegnimento. Sul posto stanno operando in maniera sinergica le forze aeree e terrestri per contenere il rogo ed evitare l’ulteriore propagazione delle fiamme. Nello specifico, sono attualmente in azione due elicotteri del sistema regionale antincendio, che stanno effettuando sganci d’acqua mirati per abbassare la potenza del fronte di fiamma. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendio di bosco sulle colline di Zeri, in azione il sistema Aib regionale

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