incendio auto sulla saronno monza attimi di paura a solaro

Questa mattina a Solaro, poco dopo le 12,15, si è verificato un principio di incendio su un'auto in transito lungo la strada che collega Saronno a Monza. L’incidente è avvenuto vicino all’incrocio tra questa arteria e la via Cavour, causando momenti di paura tra i passanti e i conducenti presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere sotto controllo la situazione.

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