incidente sulla saronno monza 5 feriti a solaro

Questa mattina, sulla Saronno-Monza nel territorio di Solaro, si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi veicoli, causando il ferimento di cinque persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza la zona. L'incidente è sotto verifica delle autorità per accertarne le cause e garantire la sicurezza della viabilità.

Incidente sulla Saronno–Monza: strada bloccata e traffico in tilt tra Limbiate, Solaro e Milano-MedaUn incidente sulla Saronno–Monza (ex statale 527) a Bovisio Masciago ha provocato il blocco totale della strada, causando gravi disagi al traffico tra Limbiate, Solaro e Milano-Meda.

Maxi incidente tra tre auto sulla Monza-Saronno, 6 feriti: traffico bloccatoUn incidente tra tre veicoli sulla strada Monza-Saronno ha causato sei feriti e una donna in gravi condizioni.

