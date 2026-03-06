Incendio al mercatino di Fuorigrotta paura tra residenti | colonna di fumo nero in cielo

Nel pomeriggio di oggi a Napoli, un incendio si è sviluppato nel mercatino di Fuorigotta, generando una colonna di fumo nero che si è estesa nel cielo e si è potuta vedere da vari punti della città. La situazione ha creato apprensione tra i residenti presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Paura nel pomeriggio a Napoli, dove un incendio è divampato nell'area del mercatino di Fuorigrotta, provocando una densa colonna di fumo visibile da diversi punti della città. Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco inizialmente sarebbero state alcune cassette di legno presenti nell'area esterna del mercato, per poi estendersi rapidamente anche alla vegetazione circostante. La presenza di materiali facilmente infiammabili avrebbe favorito la propagazione delle fiamme. In pochi minuti una spessa nube di fumo scuro si è sollevata sopra il quartiere, attirando l'attenzione di numerosi cittadini che hanno immediatamente segnalato l'accaduto alle autorità.