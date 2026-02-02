Incendi boschivi in Campania provincia di Salerno la più colpita

Questa estate la Campania ha affrontato un’ondata di incendi senza precedenti. Nella provincia di Salerno, la più colpita, si sono verificati 469 roghi che hanno bruciato oltre 7.200 ettari di territorio. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, mettendo in crisi i soccorsi e preoccupando residenti e autorità. La situazione resta critica e le squadre antincendio continuano a lavorare senza sosta per contenere gli incendi.

A fornire il dato sono stati i carabinieri forestale della Campania nel corso del consueto incontro di inizio anno per illustrare le attività che sono state eseguite nei dodici mesi precedenti Nel corso del 2025 gli incendi boschivi in Campania sono stati 469 con 7232 ettari percorsi dal fuoco. A fornire il dato sono stati i carabinieri forestale della Campania nel corso del consueto incontro di inizio anno per illustrare le attività che sono state eseguite nei dodici mesi precedenti. Nel corso delle indagini i militari dei cinque Gruppi che fanno capo al Comando regionali, del Parco del Vesuvio e del Parco del Cilento hanno denunciato 45 persone ed eseguito 5 misure cautelari.

