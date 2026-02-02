Incendi boschivi in Campania provincia Caserta quella più devastata

Gli incendi boschivi in Campania nel 2025 hanno fatto registrare numeri record. In tutto l’anno sono stati 469 gli incendi scoppiati, che hanno bruciato complessivamente 7.232 ettari di bosco. La provincia di Caserta si conferma come l’area più colpita, con fiamme che sono divampate in più occasioni e hanno provocato danni ingenti alla natura e alle comunità locali. Le autorità stanno lavorando per cercare di contenere il problema e prevenire future emergenze.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso del 2025 gli incendi boschivi in Campania sono stati 469 con 7232 ettari percorsi dal fuoco. A fornire il dato sono stati i carabinieri forestale della Campania nel corso del consueto incontro di inizio anno per illustrare le attività che sono state eseguite nei dodici mesi precedenti. Nel corso delle indagini i militari dei cinque Gruppi che fanno capo al Comando regionali, del Parco del Vesuvio e del Parco del Cilento hanno denunciato 45 persone ed eseguito 5 misure cautelari. Salerno si conferma la provincia più colpita con 248 incendi, seguita da Avellino con 77 e Caserta, con 70 incendi, che invece risulta quella con maggiore superficie bruciata, pari a 2.🔗 Leggi su Anteprima24.it Approfondimenti su Campania Incendi Incendi boschivi, tavola rotonda all'Auditorium promossa dal Lions Club Caserta Vanvitelli Regionali in Campania, alle ore 19 affluenza si assesta all'25,87%: la provincia di Caserta supera quella di Napoli La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Campania Incendi Argomenti discussi: Incendi boschivi: Zabatta alla riunione con Protezione Civile Campania; Pompei: scoperto l’autore dell’incendio di un esercizio commerciale; Incendi boschivi, Zabatta ai comuni vesuviani: 'Stimolare i dipendenti a diventare direttori delle operazioni di spegnimento'; NAPOLI. Nuove professioni della musica nell’era digitale. Tavola Rotonda con al centro la nuova filiera formativa che unisce creatività artistica, competenze tecnologiche e riscatto e rinascita collettiva. L’ITS Academy presenta il primo corso ITS in Campania d. L'assessore convoca i Comuni vesuviani: I dipendenti lavorino per spegnere le fiammeL’appello è stato lanciato nel corso di una riunione convocata dal presidente dell’Ente Parco Gioacchino Madonna ... ilfattovesuviano.it Incendi boschivi, Zabatta ai comuni vesuviani: «Stimolare i dipendenti a diventare direttori delle operazioni di spegnimento»«I Comuni della Campania incentivino i propri dipendenti a diventare direttori delle Operazioni di Spegnimento incendi». msn.com INCENDI BOSCHIVI, ASSESSORA ZABATTA: “STIMOLARE I DIPENDENTI A DIVENTARE DIRETTORI DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO CON I CORSI DELLA SCUOLA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE” “I Comuni della Campania incentivino i pr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.