Telecamere ad alta tecnologia per la prevenzione degli incendi boschivi

La città di Terracina ha messo in funzione nuove telecamere di ultima generazione per monitorare le aree verdi. L’obiettivo è prevenire gli incendi boschivi che quest’anno si sono fatti più frequenti e dannosi. L’amministrazione comunale ha deciso di investire sul potenziamento della videosorveglianza per individuare subito eventuali focolai e intervenire rapidamente. Le telecamere saranno installate in punti strategici, soprattutto nelle zone più a rischio, per tutelare il patrimonio forestale e la sicurezza dei cittadini.

. Prosegue così l’attività dell’amministrazione comunale di Terracina per il potenziamento della videosorveglianza con particolare attenzione al triste fenomeno degli roghi boschivi, particolarmente sentiti soprattutto nel.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Terracina Incendi Cile, almeno 15 morti a causa degli incendi boschivi: le immagini dei roghi In Cile, gli incendi boschivi nel centro-meridionale hanno causato almeno 15 vittime, coinvolgendo abitazioni e veicoli. Incendi boschivi. Stanziati 1,4 milioni La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di circa 1,4 milioni di euro per rafforzare le misure di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi nelle aree interne. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. How Do Firefighters Use Technology For Hazmat Detection - Inside the Firehouse Ultime notizie su Terracina Incendi Argomenti discussi: Videosorveglianza in città. In arrivo 130 telecamere: Obiettivo sicurezza; Dash cam: cosa sono, come funzionano e i migliori modelli; Teracina: Prosegue il potenziamento della Videosorveglianza. Installata la prima telecamera AIB; Telecamere ad alta definizione e Targa Systems: il nuovo sistema di videosorveglianza di Bardolino. Telecamere ad alta tecnologia per la prevenzione degli incendi boschiviSi tratta di uno dei tre dispositivi Aib (antincendio boschivo) che il Comune di Terracina ha potuto acquistare grazie alla partecipazione a untando dedicato alla sicurezza sul territorio ... latinatoday.it Sicurezza, 14 telecamere ad alta tecnologiaTelecamere di ultima generazione con l’IA: quattordici nuovi occhi elettronici in arrivo nei punti nevralgici della città. Il comandante della polizia locale, Cristian Lupidi spiega: La sicurezza ... ilrestodelcarlino.it Riccione, nuovo Centro per l’impiego, telecamere e viabilità più sicura: così ripartono Fontanelle, Abissinia e Villa Alta facebook Alta tensione fuori dalla Camera a Roma dopo l'annullamento della conferenza stampa sulla Remigrazione per motivi di ordine pubblico. Jacopo Massetti, Salvatore Ferrara, Ivan Sogari, Luca Marsella, gli esponenti di estrema destra che dovevano intervenire x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.