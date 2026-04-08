Incastrato dall' app YouPol 18enne nascondeva oltre un etto di hashish nel vano contatori

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato con oltre un etto di hashish nascosto nel vano del contatore grazie a un intervento coordinato tra cittadini e forze dell'ordine. L'operazione è partita dopo una segnalazione tramite l’applicazione YouPol, che ha permesso di individuare un’area sospetta. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto la sostanza stupefacente e proceduto all’arresto.

La collaborazione dei cittadini e la tecnologia si confermano armi fondamentali per il presidio del territorio e la lotta allo spaccio. Nelle scorse ore, la Polizia di Stato di Modena ha arrestato un ragazzo di 18 anni, cittadino filippino, con la pesante accusa di detenzione ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Fuga in scooter dai carabinieri, trovato in casa con oltre un etto di hashishUn giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, ad Ardea, dopo essere stato trovato in possesso di... Nascondeva a casa oltre 60 grammi di hashish: denunciatoLotta allo spaccio, un padovano di 20 anni è finito nella "rete" dei controlli del Radiomobile. Argomenti più discussi: Imprenditore edile di Cessalto condannato per la droga in casa; Marassi, l’app Youpol incastra lo spacciatore: arrestato 47enne con un chilo di hashish. Spacciatore smascherato. Incastrato da un’AppSi muoveva in modo sospetto in piazza Mazzini. le sue mosse, le persone che incontrava anche solo per pochi secondi, non sono passate inosservate a a qualche cittadino attento. Che non si è girato ... lanazione.it Incastrato da YouPol. Trovato con la cocaina grazie ad una segnalazioneLa Polizia ha arrestato un italiano di 52 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in seguito ad una segnalazione prevenuta tramite la piattaforma YouPol. Alla luce ... ilrestodelcarlino.it Il giovane era rimasto incastrato fra le lamiere contorte dell'auto condotta dalla madre - facebook.com facebook