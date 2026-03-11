Fuga in scooter dai carabinieri trovato in casa con oltre un etto di hashish
Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, ad Ardea, dopo essere stato trovato in possesso di oltre un etto di hashish. Durante un controllo, il ragazzo ha tentato di fuggire in scooter dai militari. Dopo averlo raggiunto, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, trovando la droga.
