Nascondeva a casa oltre 60 grammi di hashish | denunciato

Da padovaoggi.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni di Padova è stato denunciato dai carabinieri durante un controllo dei militari del Radiomobile. Nel suo appartamento hanno trovato più di 60 grammi di hashish nascosti in casa. L’accusa è di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato immediatamente portato in caserma e ora rischia di finire davanti a un giudice.

Lotta allo spaccio, un padovano di 20 anni è finito nella "rete" dei controlli del Radiomobile. I militari coordinati dal tenente Luca Capogna hanno denunciato il giovane, residente in città, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono svolti il primo febbraio pomeriggio all'altezza dell'area verde di via Cavallotti al Bassanello. A mettere i carabinieri sulle tracce del pusher è stata la segnalazione di un privato cittadino che ha segnalato al 112 una sospetta attività di spaccio dentro il parco del Bassanello dove si trovavano due ragazzi in atteggiamento equivoco.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Padova Controlli

Nascondeva 60 grammi di hashish e 500 euro negli indumenti intimi: 22enne arrestato

Passo Corese. In casa aveva oltre 60 grammi di cocaina e un etto di hashish. Arrestato dai Carabinieri un 62enne incensurato. Sequestrate le armi che deteneva legalmente

I Carabinieri di Passo Corese hanno arrestato un uomo di 62 anni trovato con oltre 60 grammi di cocaina e un etto di hashish in casa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Padova Controlli

Argomenti discussi: Bettona, arrestato 17enne che nascondeva in casa oltre 1,2 chilogrammi di droga; Bettona, arrestato 17enne che nascondeva in casa oltre 1,2 chilogrammi di droga; 17enne nascondeva in casa oltre 1,2 chilogrammi di droga: arrestato; Pra', nascondeva in casa oltre quattro etti di droga: arrestato ventiduenne.

nascondeva a casa oltrePra', nascondeva in casa oltre quattro etti di droga: arrestato ventiduenneSottoposto a perquisizione, l'uomo è risultato detenere all’interno della biancheria un involucro contenente circa quindici grammi di hashish e nel portafoglio trecentoventi euro ... lavocedigenova.it

Gela. Oltre un chilo di hashish nascosto in casa: arrestato 21enne per spaccioNei giorni scorsi, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, coadiuvati dal personale del Reparto Territoriale di Gela, hanno tratto in arresto in flagr ... libertasicilia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.