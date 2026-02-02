Nascondeva a casa oltre 60 grammi di hashish | denunciato
Un giovane di 20 anni di Padova è stato denunciato dai carabinieri durante un controllo dei militari del Radiomobile. Nel suo appartamento hanno trovato più di 60 grammi di hashish nascosti in casa. L’accusa è di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato immediatamente portato in caserma e ora rischia di finire davanti a un giudice.
Lotta allo spaccio, un padovano di 20 anni è finito nella "rete" dei controlli del Radiomobile. I militari coordinati dal tenente Luca Capogna hanno denunciato il giovane, residente in città, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono svolti il primo febbraio pomeriggio all'altezza dell'area verde di via Cavallotti al Bassanello. A mettere i carabinieri sulle tracce del pusher è stata la segnalazione di un privato cittadino che ha segnalato al 112 una sospetta attività di spaccio dentro il parco del Bassanello dove si trovavano due ragazzi in atteggiamento equivoco.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
