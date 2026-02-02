Nascondeva a casa oltre 60 grammi di hashish | denunciato

Un giovane di 20 anni di Padova è stato denunciato dai carabinieri durante un controllo dei militari del Radiomobile. Nel suo appartamento hanno trovato più di 60 grammi di hashish nascosti in casa. L’accusa è di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato immediatamente portato in caserma e ora rischia di finire davanti a un giudice.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.