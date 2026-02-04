Ciclabile di Viterbo partono i lavori per un nuovo tratto dal Carmine al Murialdo

Questa mattina, alle sette, i lavori sono ripresi per il nuovo tratto di ciclabile tra il Carmine e il Murialdo a Viterbo. Gli operai della ditta Seprim sono tornati in strada per completare l’ultimo pezzo prima della fine dei lavori, prevista per l’inizio dell’estate. La ciclabile urbana sta per essere consegnata, portando a termine un progetto atteso da tempo.

