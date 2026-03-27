Quasi due milioni di euro per l' ultimo tratto della ciclabile di Roncadello | sarà lunga 1,3 chilometri

Quasi due milioni di euro sono stati destinati all'ultimo tratto della ciclabile di Roncadello, che si estende per 1,3 chilometri. Durante la seconda commissione consiliare di ieri, è stata presentata la delibera relativa al completamento del progetto, coinvolgendo le strade di via del Canale, via Lunga e altre vie della zona.

Tre linee di finanziamento per completare il collegamento con via Lughese. Definito il cronoprogramma dei lavori: avvio dei cantieri in estate, fine lavori nel 2027 Il mosaico della mobilità dolce per la zona di Roncadello si avvia verso il completamento. Durante la seduta della seconda commissione consiliare di ieri, giovedì, è stata illustrata la delibera per il completamento del progetto del percorso ciclabile che interessa via del Canale, via Lunga e via Lughese. Il progetto prevede la realizzazione degli ultimi 1.300 metri di percorso, portando l’estensione totale della ciclabile a oltre 3 chilometri. Dopo la commissione il progetto sarà vagliato dal prossimo consiglio comunale per il voto definitivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Quasi due milioni di euro per l'ultimo tratto della ciclabile di Roncadello: sarà lunga 1,3 chilometri Articoli correlati Al via l'ultimo tratto della nuova ciclabile: sicurezza, più parcheggi e illuminazioneSono partiti i lavori per la realizzazione del secondo e ultimo tratto del percorso ciclo-pedonale di viale Alfonso I d’Este, nell’ambito del... Acque Spa, quasi pronta la nuova condotta idraulica lunga 1,2 chilometri a GelloPISA – Conto alla rovescia agli sgoccioli per l’avvio dei lavori per il rinnovamento della rete idrica di Gello. Aggiornamenti e notizie su Quasi due milioni di euro per l'ultimo... Temi più discussi: Fondi dalla Camera di Commercio. Per le imprese quasi due milioni; Turismo. Riccione chiude il 2025 con numeri in crescita: quasi un milione di arrivi (+6,68 per cento) e oltre 3,5 milioni di presenze (+ 2,63 per cento). Dicembre vola con il +25,9 per cento; Quasi due milioni di euro per l'ultimo tratto della ciclabile di Roncadello: sarà lunga 1,3 chilometri; Mense scolastiche, quasi due milioni di alunni coinvolti: stop ai cibi ultra-processati. Nasce il manifesto per l'educazione alimentare in 5 punti. Frodi per quasi due milioni a Stato e Unione europea: sequestrate quote societarie a un indagato di ClusoneSu richiesta della Procura europea (Eppo) a Torino, la Guardia di finanza di Biella ha sequestrato beni per un valore di 1,98 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su una presunta frode che ... ecodibergamo.it Cassonetti antiorso, dalla Provincia nel 2026 quasi due milioni e mezzo di euroGià investiti oltre 4 milioni di euro. Al momento le richieste presentate dagli enti locali riguardano 18 isole ecologiche ... rainews.it Un borgo così piccolo che quasi non esiste sulla mappa. Eppure, tra il Settecento e l'Ottocento, Avise — manciata di case aggrappate alle Alpi valdostane — controllava uno dei mercati di lavoro più fisici e necessari d'Europa: quello degli spazzacamini. Non u - facebook.com facebook Centristi europei alla riscossa. Non disperiamoci troppo, il liberalismo è quasi morto altre volte in passato, ma poi ha trovato il modo di rigenerarsi. Di Adrian Wooldridge x.com