Meno code e più servizi inaugurato a San Giuseppe Jato lo sportello virtuale del centro per l' impiego

È stato inaugurato stamattina nella Casa del fanciullo a San Giuseppe Jato lo sportello virtuale del centro per l'impiego, un nuovo servizio pensato per semplificare l'accesso alle pratiche lavorative e ridurre gli spostamenti dei cittadini verso la sede di Partinico. Erano presenti il sindaco, Giuseppe Siviglia, una folta rappresentanza di sindacati e patronati e il funzionario dell'ufficio di collocamento di Partinico, Paolo Marino, che ha illustrato i dettagli del nuovo servizio agli utenti.

Tra San Cipirello e San Giuseppe Jato si svolgeranno, da domani a lunedì, iniziative in memoria di Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia nel 1996 all’età di 14 anni.

La madre di Di Matteo esprime preoccupazione riguardo alla presenza dei Brusca a San Giuseppe Jato, chiedendo alle autorità di intervenire per impedire loro di mettere piede nel paese.

