Meno code e più servizi inaugurato a San Giuseppe Jato lo sportello virtuale del centro per l' impiego
Stamattina, a San Giuseppe Jato, è stato aperto lo sportello virtuale del centro per l’impiego, perché si vuole ridurre le code e migliorare i servizi offerti ai cittadini. La scelta di installare il nuovo servizio nella Casa del Fanciullo mira a rendere più facile la richiesta di lavoro senza dover percorrere lunghe distanze fino a Partinico. Con questa iniziativa, gli utenti potranno svolgere molte pratiche online, risparmiando tempo e fatica.
Attivato alla Casa del fanciullo per semplificare l'accesso alle pratiche lavorative e ridurre gli spostamenti dei cittadini verso la sede di Partinico È stato inaugurato stamattina nella Casa del fanciullo a San Giuseppe Jato lo sportello virtuale del centro per l’impiego, un nuovo servizio pensato per semplificare l’accesso alle pratiche lavorative e ridurre gli spostamenti dei cittadini verso la sede di Partinico. Erano presenti il sindaco, Giuseppe Siviglia, una folta rappresentanza di sindacati e patronati e il funzionario dell’ufficio di collocamento di Partinico, Paolo Marino, che ha illustrato i dettagli del nuovo servizio agli utenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo
Tra San Cipirello e San Giuseppe Jato si svolgeranno, da domani a lunedì, iniziative in memoria di Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia nel 1996 all’età di 14 anni.
La mamma del piccolo Di Matteo: "I Brusca ancora a San Giuseppe Jato, qualcuno non gli faccia più mettere piede"
La madre di Di Matteo esprime preoccupazione riguardo alla presenza dei Brusca a San Giuseppe Jato, chiedendo alle autorità di intervenire per impedire loro di mettere piede nel paese.
