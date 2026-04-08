In viaggio sul tir con 600 chili di hashish e 120mila euro

Un uomo è stato fermato nel 2023 a Guidonia mentre viaggiava a bordo di un autoarticolato con targa spagnola. A bordo del veicolo sono stati trovati 600 chili di hashish e 120.000 euro in contanti. La polizia ha effettuato il fermo e ha sequestrato la sostanza stupefacente insieme al denaro. L'autista è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

Nel 2023 era stato fermato a Guidonia mentre viaggiava con altre persone su un autoarticolato con targa spagnola. A bordo del mezzo erano stati scoperti ben 600 chili di hashish. Un'operazione condotta a dicembre del 2023 dal Nucleo di polizia economica e finanziaria di Roma. La droga nascosta in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Bergamo, 160 chili di cocaina trovati in un tir. Sul mercato avrebbero fruttato venti milioni di euroBergamo, 16 gennaio 2026 – Oltre 160 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia nel corso di un'operazione di... Con 12 chili e mezzo di hashish e 33mila euro, arrestato 26enne spezzinoLa Spezia, 20 febbraio 2026 – Aveva ben 12 chili e mezzo di droga in macchina e nelle sue case, e per questo è finito in manette.