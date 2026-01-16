Nella zona industriale di Bergamo, la Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato oltre 160 chilogrammi di cocaina, un'operazione che ha portato al ritiro di un importante carico destinato al mercato. La sostanza, valutata circa venti milioni di euro, rappresenta un intervento significativo nella lotta al traffico di droga nella regione.

Bergamo, 16 gennaio 2026 – Oltre 160 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia nel corso di un'operazione di controllo del territorio nella zona industriale della provincia di Bergamo. Due uomini di origine albanese sono stati arrestati. I sospetti e il sequestro. I militari hanno notato movimenti sospetti attorno a un camion con l'autista del mezzo pesante salito all'interno del rimorchio, mentre un'autovettura si affiancava al tir. Le operazioni di controllo sono scattate nel momento della consegna di sette voluminosi borsoni al conducente dell'auto. All'interno dei borsoni sono stati rinvenuti 150 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 160 chilogrammi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, 160 chili di cocaina trovati in un tir. Sul mercato avrebbero fruttato venti milioni di euro

Leggi anche: Nove chili di cocaina nella Punto: la droga in un finto serbatoio del gas. Sul mercato avrebbe fruttato 2 milioni di euro

Leggi anche: Trovato con 6 etti di cocaina in casa, gli avrebbero fruttato 50mila euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sequestrati 160 chili di cocaina nascosti in un tir: due arresti a Bergamo - Video; ?? È stato fermato un tir con un carico di cocaina da 20 milioni di euro (video); Sequestrati 160 kg di cocaina nascosti in un tir: due arresti a Bergamo; Tir con 160 chili di cocaina intercettato in una zona industriale della Bergamasca: due arresti.

Sequestrati 160 chili di cocaina nascosti in un tir: due arresti a Bergamo - Video - L’operazione della Guardia di finanza di Brescia: la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato circa 20 milioni di euro. ecodibergamo.it