heated rivalry quando esce in italia e dove vedere la serie tv del momento

In Italia non è ancora uscita eppure all’estero è già diventata la serie tv del momento. Heated Rivalry – creata, scritta e diretta da Jacob Tierney – sta conquistando il pubblico nord-americano grazie (anche, ma non solo) alle interpretazioni dei due protagonisti: Hudson Williams (nei panni di Shane Hollander) e Connor Storrie (nel ruolo di Ilya Rozanov). La serie, realizzata in Canada, arriverà in Italia il 13 febbraio 2026 e si potrà vedere sulla piattaforma streaming HBO Max. La trama. Heated Rivalry (adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Rachel Reid) racconta la storia di due giocatori professionisti di hockey su ghiaccio, Shane Hollander e Ilya Rozanov, che appartengono a due squadre rivali: i Montréal Metros e i Boston Raiders. 🔗 Leggi su Lapresse.it

