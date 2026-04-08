In un solo anno Anteas Lecco è stata accanto a 1.250 persone

Nel corso del 2025, Anteas Lecco Odv ha assistito complessivamente 1.250 persone, continuando a espandere i propri servizi e le attività. L'organizzazione ha consolidato le iniziative già in corso, sviluppandone di nuove dedicate all’invecchiamento attivo. La crescita si è tradotta anche in un aumento delle proposte rivolte alla comunità, con una particolare attenzione alle esigenze delle persone anziane.

Anteas Lecco Odv ha proseguito nel 2025 il suo cammino di crescita, con un significativo incremento dei servizi, il consolidamento e l'ampliamento delle attività e la progettazione di nuove iniziative per l’invecchiamento attivo.L’attività di volontariato di Anteas rappresenta una partecipazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Maxi controlli in Brianza, fermate 250 persone: 2 espulsi In Senegal per aiutare i bambini. “Visitiamo 250 persone al giorno”Fivizzano (Massa-Carrara), 31 gennaio 2026 – Dopo un viaggio di 10 ore con partenza da Milano-Malpensa per Istanbul e poi fino a Dakar la settimana...