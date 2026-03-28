Tra il 23 e il 27 marzo, in provincia di Monza e Brianza, la polizia ha condotto una vasta operazione di controllo che ha coinvolto circa 250 persone. Le attività si sono svolte nel Parco delle Groane e nei comuni di Monza e Carnate, con l'ausilio degli agenti della polizia locale. Durante i controlli sono state identificate alcune irregolarità e sono state espulse due persone.

Maxi tornata di controlli della polizia nella provincia di Monza e Brianza. Tra il 23 e 27 marzo gli agenti hanno effettuato attività di prevenzione alla criminalità nella zona del Parco delle Groane e i comuni di Monza e Carnate d'ausilio con gli operatori della polizia locale. Ben 250 le persone identificate di cui molti con precedenti di polizia. Il 23 marzo 2026 sono stati eseguiti controlli nell’area del Parco delle Groane, coinvolgendo i comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate con l’impiego di agenti di polizia di stato e locale. Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 106 persone e controllati 71 veicoli, mediante l’effettuazione di sette posti di controllo dislocati nelle aree ritenute maggiormente sensibili. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Maxi controlli in Brianza, fermate 250 persone: 2 espulsi

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