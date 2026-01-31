Dopo un volo di oltre dieci ore partendo da Milano-Malpensa, un team di medici e paramedici italiani è arrivato in Senegal per portare assistenza sanitaria. La missione, guidata dal cardiologo Massimo Bonetti, ha già visitato circa 250 persone al giorno, concentrandosi sui villaggi più isolati.

Fivizzano (Massa-Carrara), 31 gennaio 2026 – Dopo un viaggio di 10 ore con partenza da Milano-Malpensa per Istanbul e poi fino a Dakar la settimana scorsa una missione sanitaria – con alla testa Massimo Bonetti specialista cardiologo, una farmacista e personale paramedico – è giunta in Senegal per aiutare e curare gli abitanti di villaggi rurali. «Un progetto portato avanti dall’Associazione ’Gocce di sorriso’ – dice Francesca Nobili, infermiera professionale dell’ospedale di Fivizzano – e oltre al cardiologo Bonetti, veterano di queste missioni con noi ci sono la farmacista Adele Melia, la collega Sabrina Giannini, due architetti e un geometra che curano progetti strutturali come costruzioni di pozzi, di scuole e altro». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Senegal per aiutare i bambini. “Visitiamo 250 persone al giorno”

