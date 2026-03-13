Calabria | bene confiscato diventa centro antiviolenza

La Regione Calabria ha aperto una selezione pubblica per affidare un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel comune di Montepaone. L’obiettivo è trasformarlo in un centro antiviolenza destinato alle donne. L’avviso riguarda la gestione e l’utilizzo dell’immobile, che sarà destinato a supportare le donne vittime di violenza. La decisione coinvolge enti pubblici e associazioni del territorio.

La Regione Calabria ha lanciato un avviso pubblico per affidare la gestione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel comune di Montepaone, trasformandolo in un centro antiviolenza dedicato alle donne. L’iniziativa, sostenuta da 500mila euro e inserita nei fondi FESR FSE+ 2021–2027, mira a selezionare un soggetto del Terzo settore che garantisca la sostenibilità dell’opera per almeno dieci anni. Nel cuore della provincia di Cosenza, dove il territorio porta ancora i segni delle dinamiche storiche tra legalità e illegalità, si sta preparando una svolta concreta. Non si tratta solo di riutilizzare uno spazio fisico, ma di ribaltare simbolicamente il significato di un bene sottratto alla mafia per restituirlo alla comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: bene confiscato diventa centro antiviolenza Articoli correlati Roma: bene confiscato diventa rifugio per 3 famiglieIl II municipio di Roma ha trasformato un ex centro benessere in via Luigi Pigorini, 17 in una struttura di accoglienza immediata. Un bene confiscato diventa Ostello della Cultura: l'inaugurazione a FuorigrottaTaglio del nastro per il nuovo centro di aggregazione giovanile e inclusione sociale sorto in un immobile sottratto alla criminalità organizzata Alla... Tutti gli aggiornamenti su Calabria bene confiscato diventa centro... Temi più discussi: Legalità, un bene sottratto alla criminalità diventa Centro antiviolenza. Montuoro: Iniziativa dal forte valore simbolico; Reggio, un immobile confiscato alla 'ndrangheta diventa Infopoint turistico; Un bene confiscato a Montepaone diventa centro antiviolenza; Inaugurato sul Corso Garibaldi l’Info Point Atam di Reggio Calabria in un bene confiscato. Montepaone, bene confiscato diventa centro antiviolenza. Montuoro: Iniziativa dal forte valore simbolicoUn bene sottratto alla criminalità organizzata che si trasforma in un presidio di tutela, accoglienza e rinascita per le donne vittime di violenza: è questo l’obiettivo dell’avviso pubblico della Regi ... reggiotv.it Legalità, un bene sottratto alla criminalità diventa Centro antiviolenza. Montuoro: Iniziativa dal forte valore simbolicoLa Regione Calabria avvia la selezione di un ente del Terzo settore per co-progettare e gestire un Centro antiviolenza ... ilmetropolitano.it Reggio Calabria traina le esportazioni, seguita da Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Tra i settori più esportati nel 2025 figurano agroalimentare, farmaceutico, tessile e macchinari. La regione registra incrementi verso Ue, Usa e mercati asiatici ht - facebook.com facebook #Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Cosenza - Calabria". @EURESJob @ItalyEures eurokomonline.eu/index.php/band… x.com