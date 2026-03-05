Il trailer dell’ultima stagione di The Boys 5 rivela che Patriota desidera ottenere l’immortalità. La serie, tratta dai fumetti, arriverà su Prime Video l’8 aprile con il suo capitolo conclusivo. Le immagini mostrano il personaggio principale impegnato in un percorso che mira a prolungare la propria vita, mentre gli altri protagonisti sono coinvolti in nuove situazioni.

L'8 aprile arriverà sugli schermi di Prime Video il capitolo finale dell'irriverente serie tratta dai fumetti, ecco nuove anticipazioni. Bisognerà attendere l'8 aprile prima di vedere sugli schermi di Prime Video la stagione 5 della serie The Boys, l'irriverente racconto ispirato ai fumetti che offre un approccio unico al mondo dei supereroi. Il nuovo trailer del capitolo finale mostra regala ora qualche anticipazione della lotta tra i protagonisti e il malvagio Patriota. Cosa accadrà nell'ultima stagione di The Boys Ad aprile The Boys ritornerà sugli schermi con due episodi inediti, seguiti da una nuova puntata ogni settimana, fino all'indimenticabile finale previsto il 20 maggio 2026, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5: Patriota vuole diventare immortale nel trailer dell'ultima stagione

