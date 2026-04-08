L’allenatore romeno Mircea Lucescu è deceduto ieri all’età di 80 anni presso l’Ospedale Universitario di Bucarest. Durante la sua carriera, ha guidato diverse squadre nazionali e club, tra cui una nazionale europea con cui ha mantenuto il suo incarico fino all’ultimo momento. È noto per aver scoperto e lanciato nel calcio internazionale un noto calciatore italiano a soli 16 anni.

L’allenatore romeno Mircea Lucescu si è spento ieri all’età di 80 anni presso l’Ospedale Universitario di Bucarest. Il tecnico, che aveva da poco lasciato la guida della nazionale della Romania per motivi di salute, è stato colto da un infarto fatale dopo un periodo di ricovero iniziato in seguito a un malore durante gli allenamenti per le qualificazioni mondiali. Nato a Bucarest il 29 luglio 1945, Lucescu ha vissuto un’esistenza indissolubilmente legata al pallone. Da calciatore è stato una colonna della Dinamo Bucarest e capitano della nazionale rumena ai Mondiali del 1970, dove ebbe l’onore di scambiare la maglia con Pelé, un cimelio che conservava con orgoglio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - In panchina con la sua Romania fino all’ultimo: addio a Mircea Lucescu, scoprì e lanciò Andrea Pirlo a soli 16 anni

È morto Mircea Lucescu, addio all’allenatore dei record. In panchina a 80 anni, poi il malore: la carriera con tanta ItaliaÈ morto in ospedale a Bucarest Mircea Lucescu, il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno aveva 80 anni.

Il calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu: aveva 80 anni, in panchina fino a pochi giorni faÈ morto a Bucarest Mircea Lucescu, una delle figure più influenti e longeve del calcio europeo.

Temi più discussi: È morto Mircea Lucescu, addio all'allenatore dei record. In panchina a 80 anni, poi il malore: la carriera con tanta Italia; Romania, Mircea Lucescu esonerato: Gheorghe Hagi in pole per la panchina; Il calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu: aveva 80 anni, in panchina fino a pochi giorni fa; Brescia perde uno dei suoi miti. Addio a Mircea Lucescu, l'allenatore della doppia promozione in A.

Ansia per Mircea Lucescu: l'ex tecnico di Inter e Brescia è in coma farmacologicoIl leggendario tecnico, colpito da un infarto dopo l'ultima sfida in panchina, è ora ricoverato in coma a Bucarest ... milanotoday.it

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Il mondo del calcio piange per la scomparsa di Mircea #Lucescu, allenatore tra le altre di Pisa, Inter e Brescia. Se ne va all'età di 80 anni un allenatore visionario, il 'maestro' veniva definito. Vanta 8 titoli da calciatore e 37 da allenatore (di cui 3 internazio - facebook.com facebook

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Lucescu nel ricordo di Mircea Lucescu, ex tecnico in Italia di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, maestro di calcio sempre elegante e sig x.com