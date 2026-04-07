Il calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu | aveva 80 anni in panchina fino a pochi giorni fa

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, deceduto a Bucarest all'età di 80 anni. L'allenatore, che aveva continuato a lavorare in panchina fino a pochi giorni fa, è stato uno dei protagonisti più longevi e riconosciuti del calcio europeo. La sua carriera ha attraversato diversi anni e club, lasciando un segno duraturo nel panorama sportivo. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio tra colleghi e appassionati.

È morto a Bucarest Mircea Lucescu, una delle figure più influenti e longeve del calcio europeo. Il tecnico rumeno si è spento all’età di 80 anni dopo essere stati ricoverato all’Ospedale Universitario di Emergenza della capitale, dove era stato trasportato il 29 marzo in seguito a un malore accusato prima di una seduta di allenamento della nazionale. Le sue condizioni erano apparse inizialmente in miglioramento, tanto che era prevista una dimissione nei primi giorni di aprile. Tuttavia, un improvviso aggravamento ha cambiato il decorso clinico: Lucescu è stato colpito da un infarto miocardico acuto, seguito da un rapido peggioramento che ha reso necessario il trasferimento in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Morto Mircea Lucescu, mondo del calcio in lutto per la scomparsa dello storico allenatore. Aveva 80 annidi Angelo CiarlettaMorto Mircea Lucescu, il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa dello storico tecnico rumeno.

Morto Mircea Lucescu, il maestro che ha vissuto per il calcio fino all’ultimo giorno: aveva 80 anniSei lingue straniere apprese nel corso della sua vita, spronava i calciatori ad andare a teatro e leggere libri.

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Il calcio piange Lucescu, il cordoglio dell'Inter: Lascia un'eredità importante nel calcioIl mondo del calcio piange la morte di Mircea Lucescu, leggendario allenatore rumeno scomparso oggi all'età di 80 anni. L'Inter, squadra. tuttomercatoweb.com

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Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Lucescu nel ricordo di Mircea Lucescu, ex tecnico in Italia di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, maestro di calcio sempre elegante e sig - facebook.com facebook

L’INSEGNAMENTO DEL MAESTRO LUCESCU A CRONACHE: «SENZA UNA BUONA ISTRUZIONE NON SI PUÒ DIVENTARE GRANDI CALCIATORI» Mircea Lucescu i è spento questo martedì, all’età di 80 anni. Vi mostriamo un estratto dell’intervista che f x.com