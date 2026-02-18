Tempo di Notturnali in Malatestiana tornano le visite guidate a lume di candela

A causa della crescente richiesta, le visite notturne alla Biblioteca Malatestiana riprendono con gli appuntamenti

Continuano gli appuntamenti con i “Notturnali” alla Biblioteca Malatestiana, le visite-spettacolo a lume di candela alla scoperta della Memoria del Mondo, organizzati dai Percorsi del Savio. La prossima data in programma è domenica 22 febbraio, alle ore 17, quando sotto una luce del tutto nuova i visitatori potranno ammirare uno dei gioielli più unici al mondo, la prima biblioteca civica e l'unica rimasta intatta nella struttura, nell’arredo e nella dotazione libraria, inserita nel 2005 nel Registro ‘Memoria del Mondo’ dell’Unesco. Attraverso un gioco teatrale, basato su equivoci di spazio e di tempo, ma attento a riportare una corretta e documentata narrazione storica, l’attore-guida Paolo Summaria tornerà a vestire i panni del signore di Cesena e condurrà la visita negli spazi della biblioteca, illuminati per l’occasione dalla luce calda e morbida delle candele.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

