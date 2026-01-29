La Malatestiana apre a nuova edizione dei Notturnali le visite guidate a lume di candela
La Biblioteca Malatestiana riapre le sue porte per la nuova edizione dei
Con l’avvio del nuovo anno tornano in città gli appuntamenti a lume di candela dei Notturnali alla Biblioteca Malatestiana, le visite-spettacolo proposte dalla DMC dei Percorsi del Savio con lo scopo di scoprire da vicino uno dei luoghi più magici della città.La prima data dell’anno è in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
