In Consiglio Regionale risuonano le parole di mamma Patrizia | Verità per Domenico

Durante la seduta del Consiglio Regionale, è stata letta una lettera consegnata dalla madre di Domenico, Patrizia. La donna ha scritto una missiva indirizzata al consigliere Ceparano, che l’ha letta prima di intervenire in aula. La lettera si conclude con le parole “Verità per Domenico”. La discussione si è concentrata su questa testimonianza, che ha suscitato attenzione tra i presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa è la lettera che la mamma di Domenico, Patrizia ha consegnato al consigliere Ceparano che ha letto in consiglio prima del suo intervento. “In un mare di dolore che nessuna parola potrà mai colmare, sento il bisogno di ringraziarvi per il lavoro che state svolgendo e per l’impegno che il Presidente Fico sta mettendo nella ricerca della verità. Per una famiglia che ha perso tutto, sapere di non essere lasciata sola è importante. È un segnale che le istituzioni ci sono, che ascoltano e che non voltano lo sguardo dall’altra parte. La ricerca della verità non è vendetta. Non è rabbia. Non è distruzione. La ricerca della verità è giustizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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