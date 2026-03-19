Patrizia, madre di Domenico Caliendo, ha trascorso due ore in Procura raccontando tutto quello che sa. Ha spiegato nel dettaglio gli eventi, sottolineando di aver detto tutta la verità e di aver osservato attentamente l’orologio durante l’intervento del figlio. La testimonianza si concentra sui fatti vissuti, senza aggiunte o interpretazioni.

«Ho detto tutta la verità. Tutto quello che è successo. Dopo che Domenico era entrato in sala operatoria guardavo ogni minuto l’orologio, quindi lo so che alle 14,30 mi è stato detto da un infermiere che “loro” erano giù, che stavano per salire.». Davanti al procuratore aggiunto della sezione Colpe mediche, Antonio Ricci, ed al sostituto Giuseppe Tittaferrante c’è la mamma di Domenico. Finora non era mai stata ascoltata in Procura. E per due ore questa donna forte, che stringe le labbra per non abbandonarsi al dolore, ha spiegato ogni cosa, ogni particolare di quel 23 dicembre in cui suo figlio è stato operato, ma anche di ciò che è successo dopo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, mamma Patrizia due ore in Procura: raccontato la verità dall?inizio alla fine

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