Mamma Patrizia, madre di una vittima, ha rilasciato un'intervista in cui chiede verità e giustizia per suo figlio. Ha commentato le dichiarazioni di Oppido, definendole indignate e sottolineando che ogni scusa ora sarebbe tardiva. Ha anche affermato che continuerà a lottare e a parlare, indipendentemente dall’attenzione mediatica che potrebbe diminuire nel tempo.

«Vado avanti. Non mi fermo né lo farò quando inevitabilmente i riflettori si abbasseranno su questa tragedia. Mio figlio non va dimenticato, ecco perché dall’altare ho chiesto a tutti di portarlo ne cuore». Non si ferma Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo. Chiunque, al suo posto, sarebbe crollato dopo 44 giorni di un calvario tanto doloroso. Lei no. E ieri era a Milano, negli studi di “Diritto e rovescio” per rispondere alle domande di Paolo Del Debbio. Dove trova ancora tanta forza? «Ho una missione da portare avanti, nel nome di Domenico. Perché nessuno deve dimenticare né lui né la sua storia. Io vado avanti, e non rinuncerò a nulla in nome di mio figlio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, intervista a mamma Patrizia: «Verità e giustizia per mio figlio. Le parole di Oppido? Indignata, ora ogni scusa sarebbe tardiva»

Temi più discussi: Domenico Caliendo, gli infermieri: Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda; Ho saputo la verità dai giornali. Chi ha sbagliato deve pagare: le lacrime della mamma di Domenico a Verissimo; Morte Domenico, parla il papà: Quando i dottori sparirono capii che era andata male; Funerali Domenico Caliendo: mons. Marino (Nola), Dio davanti al dolore non spiega, ma condivide, non offre una teoria, ma una vicinanza.

