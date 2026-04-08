In Brianza la mega rotonda teatrale che unisce due comuni

In Brianza si trova una grande rotonda situata tra due comuni, in via Wagner e via Einaudi. La rotatoria è stata intitolata a Pietro Garinei e Sandro Giovannini. La struttura si trova al confine tra i due centri abitati e ha un carattere particolare, definito come

Una rotonda "teatrale" che unisce due comuni. Sarà dedicata a Pietro Garinei e Sandro Giovannini la rotatoria di via Wagner - via Einaudi, situata al confine tra i Comuni di Seregno e Meda. Lo hanno deciso le giunte dei due Comuni. brianzoli a completamento del recente percorso di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Spazio35, un laboratorio teatrale che unisce diverse generazioniUn laboratorio teatrale intergenerazionale, un atelier estivo in lingua francese e una rete di progetti educativi che coinvolgono giovani, famiglie e... Sostenibilità e mobilità green, il piano che unisce quattro ComuniPaderno si colloca tra i protagonisti di aGREENment, la strategia di transizione climatica promossa dal Parco GruBrìa e sostenuta da Fondazione... Argomenti più discussi: Allarme incendi e super-lavoro per vento forte; Pasqua di super lavoro per i Vigili del fuoco: intervento in Brianza; Basket, a Lissone è l’ora di Jit U19 e Kit U12: tutte le protagoniste del torneo di Pasqua; Bellusco, truffa alle finanziare e riciclaggio sull’acquisto di auto: chieste pene oltre i 5 anni. Aprile brianza... Piccola pozza nel giardino, tortora merlo e nel finale una cinciallegra o cinciarella....vascetta usata moltissimo anche da gazze, corvi, ed altre specie - facebook.com facebook Lancia Aprilia Aerodinamica Pininfarina 1936 ABC Carlo Brianza Scala 1:43 #tinycars #lancia #gilamodelli #scala143 #modellismo x.com