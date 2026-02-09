Spazio35 un laboratorio teatrale che unisce diverse generazioni

Questa estate, Spazio35 apre le porte a nuove attività. La collaborazione con l’Associazione Constraint Ets porta un laboratorio teatrale che coinvolge diverse generazioni. Ci saranno anche un atelier estivo in francese e altri progetti educativi rivolti a giovani, famiglie e al territorio. Le iscrizioni sono già aperte e l’obiettivo è creare uno spazio di confronto e crescita per tutti.

Un laboratorio teatrale intergenerazionale, un atelier estivo in lingua francese e una rete di progetti educativi che coinvolgono giovani, famiglie e territorio: sono aperte le nuove attività promosse da Associazione Constraint Ets in collaborazione con Spazio35, centro culturale che ospita e. Tre progetti al via per l'associazione che ha sede in Borgo Stazione: un corso di teatro per principianti, un laboratorio estivo in francese e supporto scolastico ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Quest'estate si viaggia nel tempo… en français! Torna l'Atelier en français per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni a Spazio35 Un laboratorio estivo dove il francese si impara giocando, creando e scoprendo la Storia della Francia: dai Galli di Astérix a

