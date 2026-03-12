Quattro Comuni hanno adottato un piano condiviso dedicato a sostenibilità e mobilità green, con Paderno che si inserisce tra i protagonisti di aGREENment, un progetto promosso dal Parco GruBrìa e sostenuto da Fondazione Cariplo. La strategia mira a favorire la transizione climatica dei territori, con l’obiettivo di promuovere pratiche più sostenibili in ambito ambientale e di mobilità.

Paderno si colloca tra i protagonisti di aGREENment, la strategia di transizione climatica promossa dal Parco GruBrìa e sostenuta da Fondazione Cariplo, una delle 4 selezionate in Lombardia per accompagnare i territori verso un futuro che contrasta i cambiamenti climatici. Il contesto è un pezzo di Nord Milano più legato alla Brianza, cioè una delle aree più urbanizzate d’Italia: 40 chilometri quadrati di tessuto continuo, oltre 150mila abitanti, infrastrutture, quartieri e aree produttive che negli ultimi decenni hanno ridotto gli spazi naturali. "È qui che il cambiamento climatico manifesta con maggiore evidenza i suoi effetti: ondate di calore più frequenti, suoli impermeabilizzati incapaci di assorbire le piogge intense, fragilità idrauliche e perdita di biodiversità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sostenibilità e mobilità green, il piano che unisce quattro Comuni

