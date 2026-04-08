In arrivo un’ondata di aria fresca | ecco quando finirà questo caldo precoce

Nelle prossime ore, l’Italia si troverà sotto l’influenza di correnti fredde provenienti da nord-est, che porteranno un calo delle temperature. Secondo le previsioni, questa ondata di aria fresca interesserà soprattutto la parte settentrionale e centrale del paese tra venerdì e sabato. La perturbazione porterà un cambiamento nel clima, interrompendo il caldo precoce che si è registrato nelle settimane precedenti.

Secondo i meteorologi, tra venerdì e sabato l’Italia sarà colpita da correnti fredde provenienti da nord-est. Queste correnti si dirigeranno principalmente verso i Balcani e l’Europa centro-orientale, e avranno effetti molto limitati sul Mediterraneo. Nella giornata di venerdì le nubi si addenseranno sulle Alpi orientali mentre altrove il tempo resterà stabile, con una prevalenza di sole. Si avvertirà soltanto un lieve calo delle temperature, in particolare sulle regioni adriatiche e al Nord, ma senza che questo porti a un peggioramento significativo del tempo. Sabato la situazione rimarrà simile: il sole continuerà a splendere sulla maggior parte delle regioni, anche se non mancheranno annuvolamenti mattutini in Liguria e nubi sparse tra il basso Piemonte e l’Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Open.online

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Con l’arrivo della primavera torna il tempo di prendersi cura di #piante e #fiori. Un’attività che fa bene sotto tanti punti di vista. Puntata di @siamonoitv2000, tra poco su #TV2000 alle 15.15. Intervengono: Pietro Bruni, naturalista Giuseppina Brancato, Vivaio x.com