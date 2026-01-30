Una potente ondata di gelo sta per colpire l’Italia e il resto d’Europa. Le temperature crolleranno drasticamente con il ritorno di un freddo estremo, chiamato appunto Burian. Molti territori si preparano ad affrontare condizioni meteorologiche dure, con temperature sotto lo zero che dureranno diversi giorni. Le autorità invitano alla massima attenzione, soprattutto nelle zone più esposte alle basse temperature.

L’Europa si avvia verso una fase meteorologica di forte impatto, legata alla formazione di un robusto campo di alta pressione di origine continentale, comunemente indicato come Anticiclone Russo-Scandinavo. La struttura si sta rafforzando tra le aree artiche e l’Europa orientale e sta favorendo la discesa di aria gelida verso latitudini più basse, con un progressivo coinvolgimento del cuore del continente. Alla base della dinamica, secondo la ricostruzione dei principali centri di calcolo internazionali (tra cui ECMWF e NOAA), ci sono segnali di indebolimento del Vortice Polare e un recente riscaldamento stratosferico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Allerta meteo, storica ondata di Burian in arrivo: gelo estremo, ecco dove

Approfondimenti su Burian Europa

Un'ondata di gelo si sta diffondendo in Italia, con nevicate previste e allerte in cinque regioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Burian Europa

Argomenti discussi: Allerta Meteo Europa, il Burian arriva davvero! Storica ondata di GELO e NEVE ad Est, previsioni impressionanti per Mosca, Kiev e Varsavia | DATI; Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. Voli cancellati. FOTO; Reportage Mareggiata Storica in Sicilia e Calabria: i Video e l'Analisi tecnica del Ciclone Harry; New York, attesa la peggiore ondata di gelo degli ultimi 5 anni: supermercati presi d'assalto, voli cancellati.

Ondata di gelo storica negli USA, le conseguenze in ItaliaSta facendo discutere l'ondata di gelo e neve in azione negli Stati Uniti. Certamente parliamo di un settore del mondo particolarmente avvezzo alle ondate ... meteogiornale.it

Meteo, allerta maltempo per burrasca e nubifragi: le regioni a rischioAllerta arancione diramata per tre regioni: Lazio, Molise e Sardegna. Gialla, invece, per altre otto. A Roma attesi temporali e forti raffiche di vento. E le condizioni meteorologiche non sono ... tg24.sky.it

Ancora allerta meteo in #Sardegna, arancione su tutto il settore meridionale - facebook.com facebook