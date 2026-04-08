Giulia Tramontano uccisa con un agguato organizzato Impagnatiello a processo in Cassazione | cosa rischia dopo l’ergastolo

Alessandro Impagnatiello è stato portato in giudizio presso la Cassazione per il delitto di Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio 2023 a Senago. Secondo la procura generale, si trattò di un agguato pianificato e premeditato, con la vittima colpita da 37 coltellate. La donna, incinta al settimo mese, è stata trovata morta nell’appartamento. Impagnatiello aveva già ricevuto una condanna all’ergastolo in primo grado.

Quello di Alessandro Impagnatiello per la procura generale di Cassazione fu un «agguato organizzato e premeditato» contro la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 nell’appartamento di Senago. Nel processo in corso oggi, la pg Elisabetta Ceniccola non si spiega perché la Corte d’Assise d’Appello di Milano non ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione, quando ha condannato all’ergastolo il barman. Secondo la pg, i giudici milanesi avrebbero così «svilito il concetto dell’agguato», ignorando elementi già valorizzati in primo grado: l’arma scelta in anticipo, la rimozione del tappeto. 🔗 Leggi su Open.online

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