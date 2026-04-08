Impagnatiello deve tornare a processo la Cassazione sul femminicidio di Giulia Tramontano L’accusa | Uccisa con un agguato premeditato

La Cassazione ha deciso che Impagnatiello deve affrontare nuovamente il processo per il femminicidio di Giulia Tramontano. Il delitto si è consumato il 27 maggio 2023, quando la donna, incinta di sette mesi, è stata uccisa con 37 coltellate. La sentenza di oggi riguarda un appello bis, con l’accusa che l’omicidio sia stato pianificato in anticipo.

Appello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, ammazzata con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 quando era al settimo mese di gravidanza. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, l’ex barman e compagno della ragazza già condannato all’ergastolo nei primi due gradi di giudizio, limitatamente al riconoscimento della premeditazione. Rigettata la richiesta della difesa sulla crudeltà. Le richiesta dell’accusa. Quello di Impagnatiello per la procura generale di Cassazione fu un «agguato organizzato e premeditato» contro la fidanzata uccisa nell’appartamento di Senago, nel Milanese. 🔗 Leggi su Open.online

Giulia Tramontano uccisa con un «agguato organizzato», Impagnatiello a processo in Cassazione: cosa rischia dopo l’ergastoloQuello di Alessandro Impagnatiello per la procura generale di Cassazione fu un «agguato organizzato e premeditato» contro la fidanzata Giulia...

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Femminicidio Tramontano, la Cassazione chiede un nuovo processo per Impagnatiello: Riconoscere la premeditazioneLa Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, già condannato in primo e secondo grado per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, con ... fanpage.it