La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento relativo al femminicidio di Giulia Tramontano, un caso che ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica. La sentenza si concentra sulla possibilità di riconoscere la premeditazione nell’omicidio, aprendo così un nuovo capitolo nel processo giudiziario. La vicenda, che ha coinvolto l’omicidio di una donna da parte del suo partner, si inserisce tra le questioni più discusse della cronaca recente.

Si riapre uno dei capitoli più dolorosi della cronaca italiana recente: il caso del femminicidio di Giulia Tramontano torna al centro della scena giudiziaria con un nuovo sviluppo destinato a far discutere. La Corte di Cassazione ha infatti disposto un Appello bis, limitatamente alla valutazione della premeditazione, nei confronti di Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo nei primi due gradi di giudizio. La decisione arriva dopo l’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura generale di Milano, che ha contestato l’esclusione dell’aggravante della premeditazione stabilita in secondo grado. Resta invece confermata l’aggravante della crudeltà: i giudici hanno respinto la richiesta della difesa, che puntava a ridimensionare la gravità del quadro accusatorio e ottenere attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Impagnatiello, Cassazione su femminicidio Tramontano: “Nuovo processo, riconoscere premeditazione”

Femminicidio Tramontano, la Cassazione chiede un nuovo processo per Impagnatiello: “Riconoscere la premeditazione”La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per aver ucciso...

Femminicidio di Giulia Tramontano, nuovo processo per Impagnatiello: «Riconoscere anche la premeditazione»I giudici hanno rigettato la richiesta della difesa di Impagnatiello di escludere l'aggravante della crudeltà.

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La Corte di Cassazione ha ordinato un nuovo processo d’appello per Alessandro Impagnatiello, per il femminicidio di Giulia Tramontano x.com

I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, l'ex barman e compagno di Giulia Tramontano, uccisa quando era al settimo mese di gravidanza, facendo ritrovare il corpo dopo 4 giorni. Il f - facebook.com facebook