Un nuovo procedimento giudiziario è stato avviato per l’ex compagno di una donna uccisa durante la settima settimana di gravidanza. La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il caso, richiedendo che venga considerata anche la possibilità di una premeditazione. La decisione riguarda l’interpretazione della responsabilità dell’uomo nell’omicidio della 29enne, che si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e pubblica.

I giudici hanno rigettato la richiesta della difesa di Impagnatiello di escludere l'aggravante della crudeltà. Il nuovo processo è relativo al riconoscimento della premeditazione che era stata esclusa al momento del processo d'appello che aveva invece confermato l'ergastolo. «Dalle 15 alle 19 è un lasso di tempo troppo breve per ipotizzare la predisposizione di un agguato», aveva detto Giulia Geradini, legale di Impagnatiello. «Quello di Giulia Tramontano fu un agguato, un omicidio premeditato», è invece la posizione della procura generale della Cassazione. Prima di ucciderla con oltre 30 coltellate e aver tentato di disfarsi del cadavere, aveva per mesi somministrato alla compagna incinta veleno per topi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Femminicidio di Giulia Tramontano, nuovo processo per Impagnatiello: «Riconoscere anche la premeditazione»

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Appello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, ammazzata con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 quando era al settimo mese di gravidanza. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno disposto un nuovo processo p - facebook.com facebook

Pg, 'femminicidio di Giulia premeditato, appello bis per Impagnatiello'. La richiesta in Cassazione, la donna uccisa nel 2023 con 37 coltellate #ANSA x.com