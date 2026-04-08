Impagnatiello Cassazione dispone appello bis per riconoscere la premeditazione

La Corte di Cassazione ha deciso di concedere un nuovo incidente di appello nel procedimento contro l'ex barman condannato all'ergastolo. La prima sezione penale ha ordinato un secondo grado di giudizio per verificare la presenza della premeditazione, dopo che in precedenza la condanna era stata emessa nei primi due gradi di giudizio. La decisione riguarda esclusivamente la questione della premeditazione nel caso.

I giudici della prima sezione penale hanno ordinato un nuovo processo per l'ex barman, precedentemente condannato all'ergastolo nei primi due gradi di giudizio. Respinta la richiesta della difesa sulla crudeltà LaCorte di Cassazioneha ordinato un nuovo processo d’Appello perAlessandro Impagnatiello, accusato delfemminicidiodella sua compagnaGiulia Tramontano,uccisa mentre era incinta di sette mesi del loro bambino, Thiago. I giudici dellaPrima Sezione Penale della Suprema Cortehannoaccolto il ricorso presentato dalla procura generale di Milano, conforme alla richiesta avanzata dalla procura generale della Cassazione durante l’udienza di questa mattina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Impagnatiello, Cassazione dispone appello bis per riconoscere la premeditazione Giulia Tramontano, la Cassazione dispone appello "bis" per Impagnatiello. "Riconoscere la premeditazione"Ci sarà un nuovo processo d'appello, cosidddetto "bis", per il femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago uccisa con 37 coltellate il 27... Leggi anche: Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone l’appello bis per Impagnatiello: “Riconoscere la premeditazione” Omicidio Senago, Cassazione dispone appello bis per Impagnatiello: Riconoscere la premeditazioneL'ex barman è accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa quando era incinta di sette mesi del loro figlio Thiago. L'aggravante era stata esclusa lo scorso giugno dai giudici della ... adnkronos.com Appello bis per Impagnatiello, la Cassazione: 'Riconoscere la premeditazione'Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, l'ex barman e compagno della ragazza già condannato all'ergastolo ... ansa.it