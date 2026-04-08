Giulia Tramontano la Cassazione dispone appello bis per Impagnatiello Riconoscere la premeditazione

La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento di secondo grado nel caso di femminicidio di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023, mentre era in gravidanza. La decisione riguarda l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di condanna e la richiesta di un nuovo processo di appello, noto come “bis”, in cui verrà valutata anche la presenza di eventuale premeditazione.

Ci sarà un nuovo processo d'appello, cosidddetto " bis ", per il femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago uccisa con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 quando era al settimo mese di gravidanza. Il nuovo processo, a Milano, verterà sul riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, esclusa dalla corte d'Assise d'Appello. Se anche i giudici dovessero stabilire che il delitto era premeditato, non ci sarà un nuovo calcolo della pena per Alessandro Impagnatiello, il barman già condannato all'ergastolo per l'omicidio della compagna. È stata rigettata invece la richiesta della difesa dell'uomo, con le avvocate Giulia Geradini e Simona Barbaglia, di escludere la crudeltà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giulia Tramontano, la Cassazione dispone appello "bis" per Impagnatiello. "Riconoscere la premeditazione" Leggi anche: Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone l’appello bis per Impagnatiello: “Riconoscere la premeditazione” Leggi anche: “Svilito il concetto di agguato”, la pg della Cassazione sul femminicidio di Giulia Tramontano: “Riconoscere la premeditazione per Impagnatiello” Si parla di: Maltrattamenti all’ex compagna, confermata la condanna per il rapper Amnesia. Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone l’appello bis per Impagnatiello: Riconoscere la premeditazioneI giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della procura generale milanese ... ilgiorno.it Femminicidio Tramontano, la Cassazione chiede un nuovo processo per Impagnatiello: Riconoscere la premeditazioneLa Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, già condannato in primo e secondo grado per aver ucciso la compagna ... fanpage.it