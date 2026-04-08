Ilva Flacks non molla Abbiamo spalle solide
Nel corso delle trattative per il rilancio dell’ex stabilimento siderurgico, un rappresentante ha dichiarato di avere
Nel bel mezzo dei negoziati per il rilancio dell'ex Ilva, con la scadenza di fine aprile che si avvicina, Flacks Group alza il velo sulle proprie disponibilità finanziarie e scrive nuovamente ai commissari rinnovando la richiesta di una linea di finanziamento ponte temporanea per l'acquisizione dell'ex Ilva. A supporto di tale richiesta il gruppo Usa «si impegna a non distribuire dividendi né effettuare altre distribuzioni agli azionisti fino a quando il prestito ponte non sarà integralmente rimborsato». Nella lettera ai commissari datata 3 aprile, Flacks propone di formalizzare tale impegno «come clausola vincolante nella documentazione definitiva della transazione». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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