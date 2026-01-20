Flacks ha annunciato la disponibilità ad acquistare Ilva senza condizioni, segnando l'inizio di una trattativa in esclusiva. La notizia, finora comunicata solo tramite dichiarazioni ufficiali e l'audizione alla Camera, evidenzia un interesse senza vincoli da parte dell'investitore americano. Questa fase rappresenta un passo importante per il futuro dello stabilimento, aprendo nuove prospettive per la sua gestione e sviluppo.

La trattativa in esclusiva con Flacks - ufficializzata finora solo con dichiarazioni dei commissari agli organi di stampa e ieri (a sorpresa) in audizione alla Camera dal sottosegretario alla Imprese Fausta Bergamotto - parte con una certezza: l'investitore Usa non mette paletti. Dopo aver ricordato ai deputati che «i comitati di sorveglianza di Acciaierie d'Italia e di Ilva hanno espresso negli scorsi giorni parere favorevole e quindi i commissari negozieranno in via esclusiva con Flacks per stipulare l'atto finale di Cessione», Bergamotto ha puntualizzato che il fondo americano avrebbe espresso «la necessità di arrivare al closing con gli impianti attivi», e che questa «è l'unica condizione che è stata posta da Flacks». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flacks: "Pronto a comprare Ilva senza condizioni"

Flacks-Bedrock, derby americano per l’ex IlvaUn nuovo capitolo si apre nel mercato italiano con l'interesse di fondi statunitensi su Acciaierie d’Italia, ex Ilva di Taranto.

Ex Ilva, accordo con Flacks per l’acquisizioneL'accordo tra Ex Ilva e Flacks prevede un investimento di 5 miliardi di euro, con l’obiettivo di garantire il rilancio e la sostenibilità dello stabilimento di Taranto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Flacks: "Pronto a comprare Ilva senza condizioni" - Interpellato da il Giornale, Michael Flacks ha però chiarito che "la sua intenzione è di tenere gli impianti aperti, ma senza condizioni" ... ilgiornale.it