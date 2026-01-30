Ex Ilva avanti negoziati con Flacks

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato il via libera ai negoziati tra i commissari di Ilva e Flacks Group. Le due parti stanno discutendo sulla possibile cessione del complesso industriale. I rappresentanti del governo vogliono garantire la stabilità e il consolidamento di eventuali partnership industriali, rispettando le regole previste per le consultazioni sindacali. Nei prossimi giorni, si aspetta di capire se si arriverà a un accordo definitivo.

16.15 Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha conferito mandato ai Commissari di Ilva e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria "di dar corso alla negoziazione in vista delle cessione del complesso a Flacks Group, avendo riguardo al consolidamento di possibili partenariati industriali e nel rispetto delle procedure previste" dalla legge in merito alle consultazioni sindacali. Lo ha annunciato il Mimit in una nota. Flacks Group è un family office privato e holding company con sede a Miami.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'accordo tra Ex Ilva e Flacks prevede un investimento di 5 miliardi di euro, con l’obiettivo di garantire il rilancio e la sostenibilità dello stabilimento di Taranto.

Il Gruppo Flacks ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il governo italiano per l'acquisizione dell'acciaieria Ilva, il più grande impianto siderurgico integrato d'Europa.

