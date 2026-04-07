Kanye West, noto anche come Ye, non potrà più entrare nel Regno Unito e si vedrà cancellata la partecipazione al Wireless Festival di Londra. La decisione arriva dopo che le autorità hanno revocato il suo visto, impedendogli di esibirsi durante l’evento musicale. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche legate a dichiarazioni e comportamenti del rapper, che hanno suscitato diverse reazioni pubbliche e politiche nel paese.

Kanye West, conosciuto anche come Ye, è stato al centro di una bufera politica e sociale in Gran Bretagna. Il rapper statunitense avrebbe dovuto esibirsi come headliner al Wireless Festival, previsto dal 10 al 12 luglio a Finsbury Park, un grande parco situato nel nord di Londra, con un’affluenza stimata di circa 50.000 persone al giorno. Tuttavia, è di queste ore la notizia che l’intero festival è stato cancellato dagli organizzatori dopo che il governo britannico ha annunciato di aver bloccato il permesso di viaggio dell’artista verso il Regno Unito. Il primo ministro Keir Starmer aveva già definito la partecipazione dell’artista “profondamente preoccupante” a causa di alcuni suoi comportamenti e dichiarazioni antisemite, mentre alcuni esponenti del Partito Conservatore avevano appunto chiesto al governo di negargli il visto d’ingresso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Antisemitismo, Kanye West privato del visto per il Regno Unito: non potrà esibirsi a Londra. Cancellato il Wireless Festival

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