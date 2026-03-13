Otto Paesi Ue contro Meloni che vuol sospendere il sistema di scambio delle quote di emissione | Essenziale per rafforzare l’industria

Otto paesi dell'Unione Europea si oppongono alla proposta del governo di sospendere temporaneamente il sistema di scambio delle quote di emissione. La questione riguarda la volontà di rafforzare l'industria nazionale, mentre altri Stati membri evidenziano l'importanza del meccanismo per la lotta ai cambiamenti climatici. La discussione si avvicina al vertice europeo previsto per il 19 e 20 ottobre.

Lo scontro è alle porte. E i Paesi si stanno schierando. A pochi giorni dal vertice Ue del 19 e 20 marzo, con lo choc sui prezzi di petrolio e gas che scuote i mercati, l’Europa del Nord serra i ranghi con la penisola iberica a difesa del mercato europeo di scambio delle emissioni di CO2 ( Emission trading system ), baluardo del Green deal. Otto Paesi Ue hanno respinto la richiesta, avanzata dall’Italia, di sospendere l’Ets. “E’ la pietra angolare della politica climatic a dell’Ue”, ricorda il non paper firmato da Danimarca, Olanda, Svezia, Finlandia, Spagna, Portogallo, Sloveni a e Lussemburgo, e “apportare modifiche fondamentali, mettere... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

